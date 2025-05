News Caso Siffredi, un video potrebbe smentire una delle accuse Secondo quanto riportato da MowMag, un video potrebbe smentire una delle mosse a Rocco SIffredi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Si allarga l’inchiesta relativa a Rocco Siffredi Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! La vicenda giudiziaria e mediatica che vede coinvolto Rocco Siffredi si arricchisce di un nuovo elemento potenzialmente cruciale. Dopo settimane di testimonianze raccolte dal programma televisivo Le Iene, che hanno dato voce a una serie di attrici impegnate nell’industria pornografica e decise a denunciare presunti comportamenti violenti e abusi sul set (qui i dettagli), ora emerge un dettaglio inedito: un filmato che potrebbe mettere in discussione almeno una delle accuse.

A riportare la notizia è il portale MowMag, che ha raccolto le rivelazioni di una fonte molto vicina al porno divo. Secondo quanto riferito, esisterebbe una registrazione video risalente al 2022, girata durante un evento pubblico in cui Rocco Siffredi avrebbe presentato un’attrice — oggi tra le accusatrici — insieme alla madre. Il contesto, descritto come sereno e consensuale, sembrerebbe cozzare con la gravità delle accuse attualmente mosse nei confronti del noto attore e regista hard.

Ho il video sul palco con la smentita ufficiale – ha affermato la fonte. Nel servizio de Le Iene, l’attrice denuncia fatti avvenuti prima, parliamo di alcuni mesi, dell’evento del 2022. Siffredi le presenta, insieme, dicendo proprio che lei era andata a fare un casting, per poi proporre a Siffredi stesso di portare anche sua madre, come ha realmente fatto

Il video, se confermato e diffuso, potrebbe rappresentare un elemento chiave per la difesa di Rocco Siffredi, almeno per quanto riguarda una parte delle accuse.

Nonostante questa possibile svolta, il quadro tracciato dall’inchiesta televisiva rimane denso di ombre. Il programma Le Iene, con la giornalista Roberta Rei alla guida dell’approfondimento, ha dato voce a diverse attrici che denunciano episodi di presunta violenza psicologica e fisica durante le riprese dei film prodotti da Siffredi.

Una delle testimonianze più forti è quella di Lera, che ha raccontato:

Ha fatto un anale con me, cosa che io gli avevo proibito di fare. Mi è anche uscito il sangue

Gloria, un’altra interprete coinvolta, ha dichiarato:

Dicevo: ‘Io non lo voglio fare’. Continuava a sputarmi addosso

E ancora più agghiacciante è la ricostruzione fornita da una testimone anonima, che ha ricordato un episodio avvenuto lontano dalle telecamere:

In quel momento ho sentito di essermi dissociata dalla realtà

Le voci a favore: la difesa di Valentina Nappi

In mezzo alla bufera mediatica, non sono mancate le voci a sostegno di Siffredi. La pornostar Valentina Nappi ha espresso apertamente la sua opinione in difesa dell’attore, puntando il dito contro quella che ritiene una mancanza di consapevolezza da parte di alcune colleghe:

Queste ragazze, secondo me, semplicemente non dovrebbero fare le attrici porno. Rocco fa lo stesso tipo di scene da quando ha iniziato la sua carriera, che si aspettavano?

Il caso resta aperto e complesso, e probabilmente sarà necessario del tempo per distinguere con chiarezza tra accuse fondate, elementi di difesa e contesto professionale. Il video menzionato dalla fonte vicina a Rocco Siffredi potrebbe rivelarsi determinante per chiarire alcune dinamiche e smontare, almeno parzialmente, una delle testimonianze contro di lui. Tuttavia, resta il peso di altre dichiarazioni gravi che continueranno a essere esaminate, con la speranza che emerga una verità chiara e giusta, al di là del clamore mediatico.

Che ne pensate?