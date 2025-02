The Odyssey: il film di Nolan già accusato di inaccuratezza storica

Condividi l'articolo

A quanto pare, già nella prima immagine da The Odyssey c’è qualcosa che non va da un punto di vista storico

Sì, c’è qualcosa che non torna nella prima immagine di Matt Damon da The Odyssey, il film di Nolan basato sull’epopea di Omero. E forse avete già indovinato che cos’é: l’elmo indossato da Ulisse, che appare come un classico elmo spartano con pennacchio laddove, nella storia, egli viene descritto con indosso “un elmo di cuoio ornato di zanne di cinghiale“.

In più, la guerra di Troia si combatté secondo gli storici attorno al 1200 a.C., nell’età micenea, mentre quello corinzio indossato dall’attore non apparve prima del 700 a.C.. Come sempre, l’immaginario di Hollywood vuole la sua parte: ma almeno stavolta non avremo squali che nuotano in un grande colosseo-piscina. Si spera.