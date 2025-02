Neil deGrasse Tyson mette in guardia dall’asteroide 2024 YR4: “1 possibilità su 50 che colpisca”

Condividi l'articolo

Neil deGrasse parla del chiacchierato asteroide che potrebbe colpire la Terra nel 2032, e ci mette in guardia

Le probabilità che 2024 YR4 colpisca la Terra nel 2032, come saprete, sono minime. Tuttavia, un esperto del settore come Neil deGrasse Tyson sostiene che: “Al momento, l’asteroide grande come una casa 2024 Yr4 ha una possibilità su cinquanta di colpire la Terra nel prossimi otto anni”.

“Questo potrebbe essere un brutto momento per ridurre gli investimenti nella scienza, io lo dico” afferma lo scienziato, intendendo ovviamente come, in caso di possibile impatto, le tecnologie e i metodi per respingere l’asteroide dovranno andare di pari passo con la ricerca scientifica.