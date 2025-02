News

Cinema Miles Teller e il terribile incidente che l’ha quasi ucciso Nel 2007 Miles Teller fu vittima di un tremendo incidente che l'ha quasi ucciso: ecco la storia Di Matteo Furina -

Miles Teller è senza dubbio uno degli attori più rilevanti della Hollywood contemporanea. Dai suoi ruoli in Whiplash e War Dogs fino al successo planetario di Top Gun: Maverick, ha dimostrato grande versatilità e talento, conquistando il pubblico con interpretazioni intense e memorabili.

Tuttavia, c’è un dettaglio del suo aspetto che potrebbe essere sfuggito a molti: Miles Teller porta delle cicatrici sul viso, il segno indelebile di un grave incidente automobilistico avvenuto quando aveva solo 20 anni.

Nel 2007, mentre era ancora uno studente universitario, Teller era passeggero in un’auto che, di ritorno da un festival musicale, finì fuori controllo. In un’intervista rilasciata alla ABC nel 2016, l’attore ha raccontato l’accaduto:

Il mio amico ha perso il controllo della mia auto mentre andava a 80 miglia orarie (128 km/h ndr). Ci siamo capovolti otto volte. Sono stato sbalzato fuori dal finestrino. La macchina è atterrata e io ero lì, a circa 15 metri di distanza, privo di sensi, coperto di sangue. Il mio amico pensava fossi morto

L’auto ha attraversato tre corsie prima di fermarsi, mentre Miles Teller veniva scaraventato fuori dall’abitacolo. Le ferite riportate furono gravi: oltre alle cicatrici permanenti, ha due frammenti di ghiaia incastrati nelle guance, lasciati dai medici per evitare ulteriori danni. Inoltre, si è fratturato un polso e ha dovuto ricevere 20 punti di sutura sulla spalla.

L’attore ha rivelato a Esquire nel 2015 che la convalescenza è stata “molto dolorosa” e, in un’intervista con The Guardian l’anno successivo, ha aggiunto con ironia:

Tutto andava bene, tranne il mio viso.

All’inizio, temeva che le cicatrici potessero compromettere la sua carriera, poiché i dirigenti cinematografici avrebbero potuto ritenerle inadatte ai personaggi che avrebbe interpretato.

Fortunatamente, un regista ha visto in lui qualcosa di speciale. John Cameron Mitchell lo ha scelto per recitare accanto a Nicole Kidman e Dianne Wiest nel film “Rabbit Hole” del 2010. Teller ha ricordato le parole del regista:

Adoro le cicatrici. Raccontano un segreto.

Per quanto riguarda i rapporti con gli amici coinvolti nell’incidente, le cose non sono andate per il meglio. In un’intervista a Esquire, Miles Teller ha raccontato che il conducente dell’auto ha preso le distanze dopo che la famiglia dell’attore ha dovuto fare causa alla sua assicurazione per coprire le spese mediche.

Non stavamo facendo causa a lui, ma alla sua assicurazione. Lui è venuto da me e mi ha detto: ‘Miles, non so se possiamo essere ancora amici se i premi assicurativi dei miei genitori aumentano’. Ci ho pensato per un giorno intero e poi ho deciso: ‘Sai cosa? Vaffanculo. Non ti ho mai fatto sentire in colpa per questo, e ora tu vuoi farmi sentire colpevole? Questo sì che è davvero da stronzo’

Nonostante questa dolorosa esperienza, Miles Teller ha saputo trasformare una tragedia in forza, continuando a costruire una carriera di grande successo nel mondo del cinema.

