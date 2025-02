News La madre di Elisa Esposito parla del suo lavoro su Onlyfans Elisa Esposito e sua madre hanno parlato con Le Iene del lavoro che entrambe fanno su Onlyfans Di Matteo Furina -

Parla Cinzia, madre di Elisa Esposito Elisa Esposito è una delle influencer e onlyfanser più celebri del nostro paese. Recentemente la grande fama che l'accompagna ha colpito anche sua madre Cinzia. Qualche tempo infatti, in un video fatto dalle due insieme per rispondere agli haters, aveva dichiarato

Meglio guadagnare così che andare a lavorare otto ore e spaccarsi la schiena. Sono molto orgogliosa della mia bambina, io so chi è Elisa

A seguito di quel video, la popolarità della donna è molto cresciuta tanto che ha deciso di aprire anche lei un account su Onlyfans (qui i dettagli). Alessandro Sortino, inviato de Le Iene, ha per questo intervistato Elisa Esposito insieme a sua madre Cinzia. Elisa da tempo è attiva su OnlyFans, una piattaforma su cui condivide contenuti più o meno provocanti, ma garantisce di non spingersi mai oltre certi limiti, evitando la nudità.

La madre, che ha recentemente difeso apertamente la scelta della figlia, ha ribadito di considerarla una decisione migliore rispetto a molte altre occupazioni:

Meglio che rompersi la schiena per otto ore al giorno – ha dichiarato, sottolineando di avere una mentalità aperta e di non voler seguire le convenzioni imposte dalla società. Non stiro camicie e non passo le giornate a giudicare le altre donne.

Non solo sostiene Elisa, ma ha anche scelto di aprire lei stessa un profilo su OnlyFans:

Oggi questo sito non è più un tabù, e io, a 53 anni, ho deciso di provare

Secondo Cinzia, la piattaforma ha offerto una nuova opportunità lavorativa ai giovani, spesso costretti a subire condizioni di sfruttamento:

Nel mio vecchio impiego ho subito mobbing. Almeno mia figlia è indipendente e non deve rendere conto a nessuno. In molte aziende, invece, ti fanno sentire una nullità se non hai un titolo di studio

Pur difendendo la scelta di Elisa, ha voluto precisare che c’è sempre un limite:

Non si va oltre, so esattamente che tipo di contenuto pubblico

Successivamente, Cinzia Sortino ha chiesto direttamente a Elisa Esposito il motivo per cui OnlyFans sia così discusso in Italia. La sua risposta è stata chiara:

Negli Stati Uniti è una cosa normalissima, mentre qui viene giudicato male. Non capisco perché, forse perché abbiamo una mentalità più chiusa.

Il giornalista ha però sollevato una domanda:

Se qualcuno ti paga per masturbarsi guardando una tua foto, non pensi che abbia una componente pornografica?

Elisa Esposito ha dissentito dicendo:

Dipende dal punto di vista, io non la vedo in questo modo. Per me sono semplicemente fan. Molti uomini sono sposati, con moglie, fidanzata, figli. Alcuni fanno richieste particolari, tipo calpestare una pelliccia con i tacchi, ma non l’ho mai fatto

Per verificare di persona il tipo di contenuti proposti, Sortino ha deciso di iscriversi all’account di Elisa. Ha scoperto che per accedere a maggiori dettagli era necessario pagare ogni volta, fino a trovare immagini in cui il seno era visibile in trasparenza, ma senza mai arrivare a contenuti espliciti.

