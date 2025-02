Brian Molko dei Placebo a processo per insulti a Giorgia Meloni

Condividi l'articolo

L’accusa è di vilipendio: Molko definì la Meloni “pezzo di me**a”, tra le altre cose

Brian Molko, un cantante che forse ricorderete insultare la platea di Sanremo nei bei tempi andati, s’è sfogato contro Giorgia Meloni nel 2023 da un concerto a Stupinigi, non risparmiandosi nel definirla “fascista”, “nazista”, “razzista” e pure pezzo (pezza?) di merda. Risultato: l’apertura di una indagine per vilipendio.

Il Ministero della Giustizia ha dato ora il via libera per il processo, che è a citazione diretta a giudizio. Molko ne è stato notificato presso la sua casa a Londra ma al momento non ha detto nulla al riguardo, anche se è molto probabile che il caso farà scalpore, trattandosi di una rockstar. Non riusciamo ad immaginare come andrà a finire, ma siamo alquanto curiosi di scoprirlo.