News Tentarono di ricattare la famiglia Schumacher, condannati Corinna, moglie di Michael Schumacher, si è detta non soddisfatta delle pene comminate ai suoi ricattatori Di Matteo Furina

Corinna, moglie di Michael Schumacher ha rilasciato una dura dichiarazione contro un'ex dipendente, accusato di aver orchestrato un piano di ricatto ai danni della sua famiglia, coinvolgendo il marito.

L’ex campione di Formula 1, oggi 56enne, ha scritto la storia del motorsport con 91 vittorie in carriera e sette titoli mondiali. Tuttavia, la sua vita ha subito una svolta drammatica nel dicembre 2013, quando fu vittima di un grave incidente sugli sci a Méribel, in Francia. Uscito di pista, Schumacher batté violentemente la testa contro una roccia, riportando un trauma cranico grave. Dopo mesi in coma farmacologico presso l’ospedale di Grenoble, fu trasferito nella sua abitazione in Svizzera per proseguire la riabilitazione.

Da allora, il leggendario pilota non è più apparso in pubblico, mentre la moglie Corinna, 55 anni, si dedica interamente alla sua cura e protegge con assoluta riservatezza le informazioni sul suo stato di salute.

La scorsa settimana, tre uomini sono stati condannati per aver cercato di estorcere 15 milioni di euro alla famiglia Schumacher, minacciando di pubblicare online 900 foto private, 600 video e cartelle cliniche del pilota.

Secondo quanto riportato dalla BBC, il principale responsabile del complotto, Yilmaz Tozturkan, 53 anni, è stato condannato a tre anni di carcere da un tribunale tedesco. Suo figlio, Daniel Lins, 30 anni, ha ricevuto una condanna a sei mesi con sospensione condizionale, mentre Markus Fritsche, 53 anni, ex guardia di sicurezza della famiglia Schumacher per 18 mesi prima dell’incidente, è stato condannato a due anni di carcere con pena sospesa.

Dopo la sentenza, Corinna Schumacher ha espresso la sua insoddisfazione per le pene inflitte, ritenendole troppo leggere.

Abbiamo presentato ricorso contro quella che consideriamo una sentenza fin troppo clemente nei confronti del signor F.- ha dichiarato Corinna, secondo quanto riportato da ESPN. A mio avviso, è stato lui la mente dietro tutto questo. Ciò che mi sconvolge ancora di più è la massiccia violazione della fiducia. Dovrebbe ricevere una punizione che scoraggi qualsiasi potenziale imitatore

Le sue parole sono state rafforzate dalla dichiarazione di Thilo Damm, rappresentante legale della famiglia Schumacher nel processo per estorsione.

Non siamo d’accordo con tutto ciò che ha stabilito il tribunale. Potete essere certi che esauriremo tutte le possibilità legali a nostra disposizione – ha affermato Damm. Non sappiamo dove sia finito il disco rigido mancante. Non ho una sfera di cristallo, ma c’è il rischio di una nuova minaccia attraverso canali alternativi

Secondo il Daily Mail, Markus Fritsche avrebbe contattato Tozturkan dichiarando di essere in possesso di materiale riservato su Schumacher.

Mi ha chiesto se potevamo farci qualcosa. Ho detto: ‘Lo chiederò, ma sicuramente saremo in grado di fare qualcosa’ – ha riferito l’ex guardia di sicurezza durante il processo al tribunale distrettuale di Wuppertal, lo scorso 10 dicembre. Mi hanno dato due hard disk, uno nero e uno blu. Per la maggior parte ammetto tutto, ma non ho acquistato le foto. Inizialmente volevo provare a venderle, ma non ho trovato acquirenti. È stato allora che ho contattato la famiglia Schumacher

Nel 2021, Corinna Schumacher ha condiviso una rara testimonianza sulla situazione del marito nel documentario Netflix Schumacher.

Michael è qui. È diverso, ma è qui, e questo ci dà forza – ha raccontato in lacrime. Stiamo insieme. Viviamo insieme a casa. Facciamo terapia, tutto il possibile per farlo stare meglio e assicurarci che sia a suo agio. Vogliamo solo fargli sentire il nostro amore e il nostro legame familiare

L’ex campionessa di equitazione, madre dei due figli avuti con Schumacher, ha concluso ribadendo il suo impegno nel proteggere la famiglia:

Farò sempre tutto il possibile per andare avanti come una famiglia

