Nibiru: il mito del pianeta vagante che dovrebbe scontrarsi con la Terra Di Andrea Campana

Condividi l'articolo Inutile dire che un simile impatto significherebbe la fine per tutti noi: da dove nasce il mito di Nibiru, e quando dovrebbe avvenire il fatale scontro? Nibiru è il nome dato a un pianeta “vagante” nello spazio che, secondo alcuni, prima o poi dovrebbe finire col scontrarsi con la Terra. Se vi sembra impossibile, sappiate che è già successo ma miliardi di anni fa: un pianeta chiamato Theia, grande quanto Marte, si scontrò con il nostro 4,5 miliardi di anni fa, e dai detriti rimasti dopo l’impatto si formò la Luna. Ovviamente, parliamo di un’era nella quale sia il sistema solare che l’universo si stavano ancora formando, laddove il nostro sistema si è stabilizzato nelle orbite attuali da tantissimo tempo. Tuttavia, c’è chi sostiene che questo pianeta proveniente dallo spazio esterno potrebbe un giorno arrivare a distruggere il nostro mondo.

Nello specifico lo sostiene una tale Nancy Lieder, la quale nel 1995 dichiarò di essere stata contattata dagli extra-terrestri – chiamati da lei Zetani – appunto per essere avvisata di questo pericolo. Inutile dire che una tale minaccia sarebbe prevista con largo anticipo dagli astronomi: basti pensare all’ormai famigerato asteroide 2024 YR4, che dovrebbe giungere da noi appena nel 2032.

Ciononostante, la Lieder venne creduta da molti e raccolse seguaci tramite la piattaforma ZetaTalk. Per la precisione, lei riteneva che Nibiru, questo il nome del “Pianeta X” (dato che allora anche Plutone era ancora considerato un pianeta) avrebbe non impattato con la Terra ma sconvolto comunque gli equilibri del sistema solare al suo passaggio, invertendo i poli del nostro globo e causando distruzione totale.

La Lieder sosteneva che tutto ciò sarebbe dovuto avvenire nel 2003, ma ovviamente non successe. Molti altri iniziarono a parlare, manco a dirlo, del 2012 – non occorre spiegare perché – e poi venne proposto anche il 2017. Niente da fare, e anche se nel frattempo siamo andati vicini ad altri scenari apocalittici, la collisione con un altro leggendario pianeta non pare sarà tra questi. Almeno per ora.

