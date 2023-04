5 film sulla figura di Gesù Cristo [LISTA]

Cinema

Condividi l'articolo Quella di Gesù rimane di sicuro una delle figure più complesse da narrare ed esplorare: questi cinque film ci hanno provato, a tutto tondo Come parlare di Gesù Cristo? E come farlo al cinema? Una figura estremamente influente la cui eredità, ci si creda o meno, continua a mostrare la sua importanza a duemila anni di distanza. Che si voglia oppure no esplorare le radici del cristianesimo o la veridicità dietro l’esistenza del figlio di Dio o dei miracoli che gli si attribuiscono, raccontare di Gesù rimane oggi una grande sfida. E al cinema, mezzo narrativo per eccellenza, il tentativo s’è fatto più volte con intenti nobili e meno nobili. Quella di Gesù è una figura amata quanto ridicolizzata, parodiata ma anche osannata, e affrontata in modi diversi perché diverse sono le sfaccettature con le quali si presentò e si presenta al mondo. Ecco cinque film che ce lo raccontano, ognuno in un modo diverso.

1. La Più Grande Storia Mai Raccontata (The Greatest Story Ever Told, George Stevens, 1963)

Un classico esempio delle grandi epiche del cinema hollywoodiano degli anni ’50 / ’60 (il film dura più di quattro ore), questo kolossal affida il ruolo del Salvatore a Max von Sydow e segue tutta la sua vita così come da secoli viene narrata secondo i canoni religiosi, senza dimenticare ogni singolo momento simbolico importante, dai Re Magi alla crocifissione. Per molti versi, rimane “il” film su Gesù per eccellenza.

2. L’Ultima Tentazione di Cristo (The Last Temptation of Christ, Martin Scorsese, 1988)

Cosa sarebbe accaduto se Gesù avesse ceduto alle tentazioni del demonio, rifiutando di sacrificarsi per la salvezza dell’umanità? Questo coraggioso film scritto da Paul Schrader e diretto da Martin Scorsese (entrambi autori estremamente sensibili a temi religiosi) ce lo racconta con dovizia di particolari, esplorando una deviazione della storia di Cristo che fece gridare allo scandalo. Se queste ragioni per vederlo non bastassero, guardate un po’ chi è il protagonista: Willem Dafoe!

3. Jesus Christ Superstar (Norman Jewison, 1971)

La magniloquente opera rock scritta dai geni del musical, Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, narra la storia di Gesù in chiave post-moderna e meta-teatrale, con riferimenti all’attualità e costumi da hippie, musiche rock, funk e soul e una visione complessa di tutti i protagonisti. Le canzoni sono una più memorabile dell’altra e Ted Neeley, con la sua voce possente, brilla nel ruolo centrale ancora a distanza di decadi.

4. La Passione di Cristo (The Passion of Christ, Mel Gibson, 2004)

Jim Caviezel interpreta Gesù su regia di Mel Gibson in un film controverso noto per la sua violenza grafica esplicita e, alla sua uscita, circondato da polemiche. Il film si concentra sulle ore finali della vita di Cristo, dal tradimento di Giuda alla resurrezione, insistendo su realismo (inclusi dialoghi in latino ed aramaico) e sofferenza in maniera molto cruda, esplorando ciò che fisicamente risiede al di sotto del messaggio allegorico religioso. Nel cast anche Monica Bellucci, Claudia Gerini, Sergio Rubini e Sabrina Impacciatore.

5. Brian di Nazareth (Life of Brian, Terry Jones, 1979)

Gli inarrestabili Monty Python in una satira blasfema e dissacrante della storia di Gesù che pone l’accento sul sottotesto politico e sociale della sua ascesa, rendendo protagonista non lui ma un tale Brian che, vissuto allo stesso tempo, viene scambiato per il Messia. Il film prende in giro le cause rivoluzionarie degli anni ’70 e la facile politicizzazione di qualunque fenomeno, spingendosi più in là di molte altre parodie e andando a incidere a fondo nella solidità di credenze e ideologie, e non solo religiose.

